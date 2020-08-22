字母哥轰35分11篮板 公鹿首轮季后赛后来居上2比1领先

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（法新社佛州奥兰多22日电） 东区头号种子密尔瓦基公鹿一哥安特托昆博今天继续展现问鼎年度MVP架势，个人狂砍35分，率队121比107轻取第8种子奥兰多魔术，NBA首轮季后赛以2比1占上风。

公鹿在第一轮首战110比122爆冷落败后，第2场靠「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）28分、20篮板「双20」的强势表现，以111比96扳回一城，今天再以14分的差距获胜，系列赛后来居上。

安特托昆博本场命中率极高，投篮14投12中，其中包括三分球3投2中，外加11篮板、7助攻、2抄截及1阻攻，充分展现全能的身手。

比赛一开始公鹿即压着魔术打，上半场结束以70比43领先达27分，第3节更一度以84比50将领先幅度拉开到34分，使比赛提早进入所谓的「垃圾时间」。

第四节魔术后卫罗斯（Terrence Ross）一记三分弹破网后，公鹿领先差距一度缩小到12分，不过公鹿随后连得9分加以还击，使比赛结果不再出现悬念。

双方在第二节发生冲突，互相推挤的魔术前锋厄尼斯（James Ennis）和公鹿前锋威廉斯（Marvin Williams）都被裁判驱逐出场，原已伤兵累累的魔术队更是人手拉警报。魔术前锋艾萨克（Jonathan Isaac）、高登（Aaron Gordon）、后卫卡特-威廉斯（Michael Carter-Williams）及中锋邦巴（Mo Bamba）都因伤病无法上场。

除了安特托昆博，公鹿二哥密道顿（Khris Middleton）一扫前两战的低潮阴霾，缴出17分、8篮板、6助攻的成绩单，罗培兹（Brook Lopez）和布莱索（Eric Bledsoe）也各有16分、6篮板与14分、8助攻的贡献。

魔术以替补后卫奥古斯丁（D.J.Augustin）的24分表现最佳，佛契维奇（Nikola Vucevic）和罗斯（Terrence Ross）则分别拿下20分。

两队的第四场比赛将于台湾时间25日凌晨1时30分登场。（译者：徐崇哲）

© 2020 AFP