挺白俄民主 立陶宛将重现波罗的海人链

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（法新社立陶宛维尔纽斯23日电） 为展现对白俄罗斯民众争取民主的支持，今天将有数万人在立陶宛手牵手串成人链，重现波罗的海3国人民为抗苏联在31年前的今天牵起「波罗的海之路」（Baltic Way）。

立陶宛、拉脱维亚与爱沙尼亚有数百万人在1989年8月23日牵手串起一条横跨3国的人链，表达对独立的渴望。这条「波罗的海之路」启发世界各地追求自由的民众，包括近年在香港、西班牙的加泰隆尼亚和台湾都出现过类似行动。

今天的活动将从立陶宛首都维尔纽斯（Vilnius）延伸到白俄罗斯边界，全长约30公里。活动将于格林威治时间16时（台湾时间24日凌晨0时）开始，主办单位估计约会有5万人参加。

曾参与31年前「波罗的海之路」的立陶宛总统诺赛达（Gitanas Nauseda）也将加入今天活动。他告诉法新社：「现在轮到我们的白俄罗斯兄弟表达对自由的渴望。我们组成自由之路（Freedom Way）对他们伸出援手。」

白俄罗斯强人总统鲁卡申柯（Alexander Lukashenko）9日在作票疑云中胜选连任，引爆境内示威潮。他的竞选主要对手季哈诺夫斯卡娅（Svetlana Tikhanovskaya）败选后流亡立陶宛，她说可能出席今天活动。

季哈诺夫斯卡娅昨天接受法新社访问时表示：「这不仅对我，对所有白俄罗斯民众都意义深长。他们感受到这份支持，...这是非常美好的举动。」

除了在立陶宛，在拉脱维亚靠白俄罗斯边界、在爱沙尼亚首都塔林（Tallinn）和在其他一些前苏联国家，今天也会出现规模较小的牵手活动。而曾遭苏联入侵的捷克，今天也会有人在首都布拉格知名地标查理大桥（Charles Bridge）串起人链。

© 2020 AFP