秘密录音曝光 川普胞姊批他不值得信任

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（法新社华盛顿22日电） 今天披露的秘密录音显示，美国总统川普的胞姊形容川普「冷血」，还是个没有原则的骗子，不值得信任。

这段最新针对川普、不中听的说法并非来自他的幕僚或商界人士，而是来自他最亲的亲人之一。

玛丽安（Maryanne Trump Barry）在录音中炮轰弟弟的移民政策，让孩子们被送到拘留中心，子女与与父母骨肉分离。

她在「华盛顿邮报」（Washington Post）取得的录音中说道：「他只想对基本盘交待。」「他没有原则，一丁点都没有。」

「他那该死的推文和谎言，我的天呀。」

这段录音是由川普的侄女玛莉（Mary Trump）秘密录下。玛莉上月出版爆炸性回忆录，描述「不健康的家庭」造成川普的性格。

川普胞弟罗伯特（Robert Trump）上周辞世前，以玛莉违反2001年的保密协议为由，极力阻挡玛莉回忆录的出版，但并未成功。

玛莉的回忆录开卖首日即狂卖约95万本，白宫却说那本书「通篇谎言」。

玛丽安还在录音中说道：「一切都是假的，虚假、冷血，唐纳（川普）很冷血。」

这段录音也让玛莉回忆录披露川普找枪手的消息来源曝了光。

玛丽安在录音中说道：「他进入宾州大学，是因为他找人代考。」玛丽安还说，她甚至记得枪手名字。

记者目前无法联系上白宫或川普，请他们对此发表看法。

© 2020 AFP