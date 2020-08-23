美众院通过邮政纾困法案 料将遭参院挡下

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（法新社华盛顿22日电） 美国联邦众议院今天通过法案给予邮政管理局250亿美元资金，以阻止邮政管理局改变作业，民主党声称这些更改危及11月3日总统大选的数百万张邮寄投票，但法案预料将在参议院被挡下。

今天这项表决在民主党主导的众议院中大致遵循政党路线，以257票对150票通过，总统川普则称这项立法是「民主党人的另一项骗术，完全没有提到他们试着发动的全民邮寄投票诈骗」。

由于联邦参议院多数党共和党领袖麦康奈（Mitch McConnell）已将其称之为「党派噱头」，这项法案预料将遭到共和党掌握的参议院挡下。

受2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情大流行影响，预计将有大量美国民众利用邮寄方式投下选票，但川普已一再表明反对提供更多资金给经济拮据的美国邮政管理局（USPS），他明知这笔资金有助处理选票。

民调落后民主党总统候选人、前副总统拜登（Joe Biden）的川普也一再在毫无根据的情况下，反覆提及邮寄投票与选举舞弊有关。

邮政管理局局长德乔伊（Louis DeJoy）替共和党筹募许多款项，今年5月获川普任命为邮政管理局局长，他上任后，主导了拆除邮筒和邮件处理设备的工作，也缩减邮务员加班工资，一名工会领袖告诉法新社，这拉长了全国各地邮件递送时间。

邮政管理局已向许多州发出警告，表示可能无法保证邮寄选票准时送达。

美国邮政管理局18日宣布在11月3日的总统大选之前暂缓作业上的变动，但仍无法安抚民主党人，众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）为此罕见在夏季休会期间召回议员商讨此事。（译者：李佩珊/核稿：严思祺）

© 2020 AFP