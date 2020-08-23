美副国务卿将访立陶宛俄国 讨论白俄危机

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（法新社立陶宛维尔纽斯22日电） 立陶宛与俄罗斯官员今天分别表示，美国副国务卿毕根下周将拜访立陶宛与俄国，讨论两国邻邦白俄罗斯的局势。白俄在本月的总统选举后陷入动荡。

立陶宛外交部说，毕根（Stephen Biegun）将与立陶宛外交部长和国防部长会面，「讨论白俄罗斯局势、双边关系、北大西洋公约组织（NATO）和防御议题。」

白俄反对派领袖季哈诺夫斯卡娅（Svetlana Tikhanovskaya）的代表告诉法新社，毕根也打算在立陶宛首都维尔纽斯（Vilnius）与季哈诺夫斯卡娅会面。

俄罗斯外交界消息人士告诉国际传真社（Interfax），毕根将接着于25、26日拜访莫斯科。

统治白俄罗斯26年的总统鲁卡申柯（Alexander Lukashenko），宣称在9日的总统选举取得压倒性胜利，引发人民抗议。

作为鲁卡申柯主要对手的季哈诺夫斯卡娅于选后出逃，并获得立陶宛这个北约和欧洲联盟（EU）成员国庇护。立陶宛也试图巩固国际对白俄抗争的支持。

前欧盟驻俄罗斯大使乌萨克斯（Vygaudas Usackas）告诉法新社，毕根这次访问「可被视为（美国）准备好参与解决白俄罗斯危机，包括与莫斯科面对面讨论。」

© 2020 AFP