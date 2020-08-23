西南公开赛 莫瑞击败提亚佛晋级

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（法新社纽约22日电） 英国网球名将莫瑞今年首度参与世界职业网球协会（ATP）巡回赛旗开得胜，今天他在西南公开赛首战以7比6（8/6）、3比6、6比1成绩，击败美国好手提亚佛。

33岁的莫瑞（Andy Murray）今天在溽热天气中晋级，第2轮将对上第5种子、德国好手兹韦列夫（Alexander Zverev）。

莫瑞曾高居世界男单排名第一，目前排名第129。去年11月他在台维斯杯（Davis Cup）伤及骨盆，之后2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情又冲击网坛，使他一直无法上场比赛。

这次莫瑞与22岁的提亚佛（Frances Tiafoe）都是持外卡参加西南公开赛（Western and Southern Open）。莫瑞赛后表示：「我想我今天移位做得很好。」

「那或许是我最开心的事情，可能也是我上场最担心的事。」

这个赛季因为疫情关系，包括温布顿网球锦标赛（Wimbledon）等赛事都喊停。西南公开赛是美国网球公开赛（US Open）的热身赛，一般是在辛辛那提举行，今年则移师纽约，与8月31日开打的美网在同一个「泡泡式」隔离环境中进行。

莫瑞曾于2008年和2011年在辛辛那提称王，也曾夺得2012年美网、2013与2016年温网冠军，以及2012与2016年奥运男子单打金牌。

© 2020 AFP