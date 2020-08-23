西非代表团访马利 对回归文人治理感乐观

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（法新社马利首都巴马科22日电） 西非一个代表团今天造访马利会见军政府与遭罢黜的总统后表示，对马利在政变后回归文人统治感到「非常乐观」。

领导西非经济共同体（ECOWAS）代表团的前奈及利亚总统强纳森（Goodluck Jonathan）表示，被捕的马利总统凯塔（Ibrahim Boubacar Keita）目前状况相对来说算好。

强纳森稍早与夺取政权的将士、包括新强人戈伊塔（Assimi Goita）会面后提及凯塔说：「我们看到他了，他非常好。」

强纳森告诉法新社，协商进行顺利，他「非常乐观」。

叛军18日发动政变后逮捕凯塔等领导人，让这个早因伊斯兰叛乱活动所苦以及民怨沸腾的国家再遭打击。

马利邻国呼吁让凯塔复职，他们表示，代表团造访的目的是要协助「确保宪政秩序能立即恢复」。

西非经济共同体主席布洛（Jean-Claude Kassi Brou）今晚表示，会谈是在「非常开放的气氛下」进行，「我们真的感觉到想向前迈进的渴望」。

「我们希望可以在星期一（24日）前敲定一切。」

军政府发言人瓦格（Ismael Wague）也表示，协商进行的「非常顺利」。

与军政府亲近的消息人士表示，西非经济共同体特使给人的印象「良好」。

这位消息人士告诉法新社：「我们了解那些国家元首，像是象牙海岸总统乌阿塔哈（Alassane Ouattara），虽然强烈谴责我们的夺权，但为求取和平解决方案，仍致力缓解紧张情势。我们对于讨论持开放态度。」

© 2020 AFP