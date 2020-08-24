以阿关系正常化 蓬佩奥盼更多阿拉伯国家跟进

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（法新社耶路撒冷24日电） 美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）今天称赞以色列与阿拉伯联合大公国（UAE）关系正常化，并称他希望看到其他阿拉伯国家跟进。

蓬佩奥今天展开为期5日的中东访问，首日造访以色列耶路撒冷。蓬佩奥提及，机会正等着未来伙伴，以「共同努力，承认以色列国」。

蓬佩奥站在以国总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）身旁指出：「我非常希望，我们将看到其他国家加入这个行列。」

以阿关系正常化协议是由美国总统川普居中牵线。尼坦雅胡表示，这项协议「对于和平及区域稳定是一项恩赐」。

尼坦雅胡还说：「我认为这预示一个新时代的开始，在这新世代可能会有其他国家加入。」「我希望未来会有好消息，也许在不久的将来。」

美国国务院表示，蓬佩奥此次中东行也将造访苏丹、阿联及巴林。他将会见苏丹总理哈姆杜克（Abdalla Hamdok），以「表达对于深化苏丹及以色列关系的支持」。

国务院指出，蓬佩奥也将会晤巴林王储萨尔曼（Salman bin Hamad Al Khalifa），之后将会见阿联外长阿布都拉（Abdullah bin Zayed Al-Nahyan）。

© 2020 AFP