伊巴卡27分15篮板 暴龙横扫篮网闯季后赛次轮

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（法新社佛州奥兰多23日电） NBA伊巴卡今天有27分、15篮板的「双十」成绩，鲍尔、西雅坎分别拿下29分、20分，暴龙以150比122大胜，季后赛首轮以4比0横扫篮网。

寻求卫冕美国职篮NBA冠军的东区第2种子多伦多暴龙，在季后赛首轮前3战全胜，在与第7种子布鲁克林篮网的系列赛以3比0「听牌」，今天第4战首节，暴龙也以39比32取得7分领先。但暴龙主力后卫劳瑞（Kyle Lowry）在首节就因脚踝伤势提前退场，本场比赛都没再上场，接下来何时能够重回球场，将是暴龙寻求卫冕的一大关键。

暴龙上半场靠板凳出发的伊巴卡（Serge Ibaka）以10投9中的惊人命中率攻下19分，加上替补的鲍尔（Norman Powell）7投4中攻下16分，西雅坎（Pascal Siakam）也攻下12分的情况下，以77比68领先篮网。

下半场比赛，暴龙在鲍尔攻下13分，伊巴卡、西雅坎都获得8分的情况下持续追加领先分数，单节得分硬是比对手多20分的情况下，以116比87大幅领先，这让篮网即便末节回神，仍无力回天，最终暴龙150比122大胜篮网。

暴龙季后赛首轮4比0横扫篮网，晋级到次轮后，将对上第3种子波士顿塞尔蒂克，塞尔蒂克首轮同样横扫对手东区第6种子费城76人。

暴龙今天6人得分破十，以攻下29分的鲍尔最高，伊巴卡有27分、15篮板的「双十」成绩，西雅坎拿下20分并送出10次助攻。

篮网今天5人得分达两位数，其中勒佛特（Caris LeVert）攻下35分最高。

© 2020 AFP