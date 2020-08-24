力挺白俄抗争民众 立陶宛5万人牵手形成人链

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（法新社立陶宛首都维尔纽斯23日电） 白俄罗斯2周前举行备受争议的总统大选后，全国各地爆发抗议活动，邻国立陶宛数万人今天手牵手形成人链，力挺白俄抗议民众。

参与活动的民众从立陶宛首都维尔纽斯（Vilnius）延伸到白俄罗斯边界，形成一条绵延30公里的人链，许多人手中挥舞白俄反对派红白旗帜，和立陶宛黄绿红3色条纹国旗。主办单位估计有高达5万人参加这场活动。

其他欧洲国家也纷纷举行声援白俄民众的集会活动。1989年8月23日这天，立陶宛、拉脱维亚与爱沙尼亚逾百万人牵手串起一条横跨3国的人链，表达脱离苏联的渴望，这条「波罗的海之路」（Baltic Way）直到今日仍启发世界各地追求自由的民众。

立陶宛总统诺赛达（Gitanas Nauseda）在边境检查哨与人携手串连后表示：「我们与你同在，自由的白俄罗斯，我们向你伸出援手。失去自由的国家最珍惜自由。这就是为什么立陶宛毫不迟疑宣布全力相挺。」

维尔纽斯座堂广场（Cathedral Square）上空一枚热气球将一面巨型白俄国旗送上天空，飞机从上空飞过，对地面群众洒下花朵。

在拉脱维亚，数百位民众沿着白俄边界游行，接着在皮耶德鲁亚（Piedruja）村庄形成人链，白俄边防人员则在边界道加瓦河（Daugava River）对岸旁观。

爱沙尼亚首都塔林（Tallinn）和捷克首都布拉格知名地标查理大桥（Charles Bridge）也有数百人牵手串起人链。（译者：李佩珊/核稿：严思祺）

© 2020 AFP