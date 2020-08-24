卷入防疫违规丑闻 欧盟执委道歉但不辞职

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（法新社都柏林23日电） 欧盟贸易执行委员霍根（Phil Hogan）卷入政治丑闻，出席拥挤的社团晚宴，违反防疫措施，引发各界炮轰。霍根今天为此道歉，但坚持不辞职。

2019冠状病毒疾病（COVID-19）持续延烧，欧洲多国早前陆续解封后，疫情近来有卷土重来之势，爱尔兰政府本月18日才宣布采取更严厉的防疫政策，室内活动大幅缩减至允许最多6人参加，但19日举行的一场高尔夫社团晚宴竟有82人出席，包括内阁部长、最高法院法官和议员等多位高官。

丑闻烧到霍根后，爱尔兰总理马丁（Michael Martin）敦促他「想想自己的身分」。霍根曾担任爱尔兰政府部长。

霍根在声明中说：「我谨对此致上最高的歉意。」「我承认我的行为触及爱尔兰人民的痛处，我对此深感抱歉。」

霍根的发言人告诉爱尔兰广播电视（RTE），霍根不会提出辞呈。

欧盟执委会发言人今天稍后说，欧洲联盟执行委员会（European Commission）主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）「正密切关注此事」，并要求霍根准备一份报告说明当日情况。

霍根说他已和马丁谈过，也尊重他的观点，还说他已向范德赖恩提出报告。

高级政治菁英违反防疫规定引发排山倒海的批评，民众表示为了配合防疫独自待在没电的房子、无法参与挚爱的丧礼，指责违规行为非常不适当，爱尔兰农业部长卡利瑞（Dara Calleary）和参议院副议长巴蒂默（Jerry Buttimer）稍早已因出席这场晚宴引咎辞职。（译者：刘文瑜/核稿：严思祺）

© 2020 AFP