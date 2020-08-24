唐西奇大号压哨三分弹 缴大三元率独行侠扳平快艇

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（法新社奥兰多23日电） NBA达拉斯独行侠在延长赛时，靠唐西奇飙进压哨的大号三分球，以135比133击败洛杉矶快艇，双方季后赛首轮以2比2打平。今天唐西奇贡献43分、17篮板、13助攻，连两战有「大三元」成绩。

美国职篮NBA季后赛首轮，独行侠打完前3战以1比2落后，在波辛吉斯（Kristaps Porzingis）右膝酸痛不克出赛下，第3战扭伤左脚踝的队上一哥唐西奇（Luka Doncic）与另一也是脚踝有伤的后卫勃克（Trey Burke）今天不得不带伤上阵。

今天比赛首节，独行侠以24比34落后10分，上半场唐西奇、勃克分别攻下15分，进一步缩小颓势，把比分拉近至58比66。

第3节独行侠在唐西奇13分带领下，打出35比19攻势，反以93比85领先；末节快艇反扑，在威廉斯（Lou Williams）单节攻下12分、雷纳德（Kawhi Leonard）也获9分情况下，打出36比28攻势，让两队4节打完121比121战成平手。

延长赛时间终了前3.7秒，独行侠132比133落后1分，他们在暂停后把球交到唐西奇手上，他接球后受限对手防守，只能在外围游走，在时间走完之前，在三分线外一大步砍进致胜的压哨三分球，助独行侠135比133，2分之差险胜快艇，在系列赛扳成2比2平手。

独行侠这场比赛5人得分达两位数，唐西奇今天缴出的43分、17篮板、13助攻都是全场最高，21岁的他，是史上季后赛攻下40分以上，并拿下「大三元」年纪最轻球员；勃克、哈达威（Tim Hardaway Jr.）分别攻下25分、21分。

今天快艇4人得分破十，其中以板凳出发的威廉斯攻下36分最多，雷纳德则是攻下32分。

© 2020 AFP