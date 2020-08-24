夏季旅游度假潮 义大利单日确诊人数攀高

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（法新社罗马23日电） 义大利过去24小时新增确诊2019冠状病毒疾病（COVID-19）跃升至1210起，而过去5天来单日病例几乎增加将近一倍。

根据官方报告，确诊病例攀升，与旅游和夏季度假人潮有密切关系。

官方最新数字显示，义大利过去24小时新增确诊病例1210人，而19日则是642人。

昨天新增确诊1071例、21日新增947例、20日845例。

在今天单日新增病例中，最多在北部伦巴底大区（Lombardy）有239例，其次是义大利首都罗马所在的拉齐奥区（Lazio）184例；首府威尼斯所在的威尼托大区（Veneto）则有145例。

今天通报新增7人染疫不治；自从疫情爆发以来，累计3万5437人病亡。

虽然义大利新增病例持续增加，但卫生部长史伯兰沙（Roberto Speranza）排除再度全面封锁，他说，情况在掌控之中。

目前义大利有1万8438人染疫尚未康复，包括69人在加护病房中。

最近数月来，已有20多万人康复。

世卫组织负责策略计画的助理秘书长盖拉（Ranieri Guerra）曾说，确诊病例数量增加，有部分原因是采检数量的增加。（译者：纪锦玲）

© 2020 AFP