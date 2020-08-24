拜仁击败巴黎圣杰曼 抱回队史第6座欧冠金杯

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（法新社里斯本24日电） 拜仁慕尼黑阵中法国球星柯曼23日在欧冠决赛面对老东家巴黎圣杰曼，下半场头锤破网助拜仁1比0击败对手，拜仁抱回队史第6座欧冠冠军，本季在德甲、德国杯、欧冠缔造3冠王。

双方上半场均无法攻破对手大门，直到第59分钟靠基米奇（Joshua Kimmich）助攻、由柯曼（Kingsley Coman）头锤破门，帮助拜仁完成本季德甲、德国杯与欧冠3冠王。

这场比赛，拥有内马尔（Neymar）、姆巴佩（Kylian Mbappe）两大球星坐镇的巴黎圣杰曼，上半场就出现比拜仁整场比赛仅2次还多的3次射正，可惜都被拜仁慕尼黑门将诺伊尔（Manuel Neuer）化解，上半场两队也以0比0踢平。

巴黎圣杰曼的卡达老板，2017年光是在内马尔与姆巴佩两人身上就砸下4.02亿欧元（约新台币139亿），盼一圆欧冠王者梦，没想到竟败在一个出自昔日自家青训农场的奇兵。

今年24岁的柯曼曾在巴黎圣日耳曼的青训体系长达9年，2014年转到义甲尤文图斯，2015年8月被租借到拜仁慕尼黑，2017年被买断正式成为拜仁一员；他赛后承认，进球让老东家梦碎，的确有一点「心痛」。

但对拜仁教头佛利克（Hansi Flick）而言，欧冠封王别具意义；他去年11月临危受命从被开除的柯瓦奇（Niko Kovac）手中接过拜仁兵符，始终不被看好。

佛利克赛后说：「我为这支球队感到骄傲，去年11月刚上任时，所有的体育新闻头条都在报『不再对拜仁期待』，但全队后来拿出的表现，让人刮目相看。」

© 2020 AFP