新疆封城严苛 当地居民控诉

广告 继续浏览后续

（法新社北京24日电） 中国新疆爆发2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情后，当地实施严格封城，不过新疆居民透过社群网站控诉，即使没有疫情的县也不解封，居家前门甚至还被铁撬封死。

社群网站用户上传前门被铁撬封死及社区工作者上锁的照片，一则在微博获得数千个按赞的留言质疑，为什么没有疫情的县不能解除封城？为什么需要封锁整个新疆？

留言指出，门被封，对于劳工与民众的生活造成相当不便，生活日用品物价攀升，民众买的许多东西都过期了。

根据在微博与微信广传的照片显示，戴上手铐的民众被绑在社区大门，报导称，这是给予擅自离家民众的处罚。也有部分民众发文说，当局强迫他们每天服中药，并且他们还得拍摄服药的影片。

一段据称22日发布的影片显示，新疆首府乌鲁木齐有数十个在高楼的民众，在窗边绝望呐喊。受困的移工、大学生、商旅及观光客也纷纷控诉无法离开新疆，有个用户在官媒「人民日报」的留言板发讯说，他已经做了3次核酸检测，但是社区保安不让他离开。

中国当局不仅藉着封城措施管控新疆，维权人士曾指控中国政府在新疆的再教育营，关押了约100万的维吾尔族与突厥语民族。北京方面则声称，再教育营犹如对付伊斯兰极端主义的职训中心。（译者：曹宇帆/核稿：杨昭彦）

© 2020 AFP