港区国安法实施警方大动作逮捕 黄之锋担心他也会被捕

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（法新社伦敦23日电） 前香港众志秘书长黄之锋今天透过视讯参加爱丁堡国际书展时表示，中国实施港区国安法后，他成天担心自己会遭逮捕。

23岁的黄之锋表示，参与这场书展可能会让他陷入危险之中，但他有义务公开发表关于中国对香港加强控制的言论。

黄之锋说，在他准备参加爱丁堡国际书展（Edinburgh International Book Festival）的2个小时前，曾被一辆挂有中港车牌的不明汽车尾随。

他也分享与朋友同游香港太平山时，被一群亲中派的人拍照和言语侮辱的经验。

他说：「那些都是他们锁定泛民主派社运人士惯用的技俩。」

黄之锋表示，跟去年反送中运动遭实弹打伤的抗议者相比，他被监控所付出的代价「相对较小」。

去年香港爆发反送中运动后，为因应这波抗议潮，北京当局今年6月强行通过港区国安法。黄之锋说，在这项法令威胁下，很难规划未来。

他说，他仍能自由地在像这样的国际场合发言，「已经是一种奇迹」。

他表示，他每天睡觉时，都要担心政府会否在清晨5时闯进他家逮捕他，就像香港壹传媒集团创办人黎智英的经历一样。

香港警方本月10日依涉嫌违反港区国安法，逮捕传媒大亨黎智英等10人，并且搜查苹果日报大楼。（译者：陈昱婷/核稿：卢映孜）

© 2020 AFP