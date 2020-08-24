疫情下网购需求飙升 特易购在英国大开1.6万职缺

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（法新社伦敦24日电） 英国大卖场巨擘特易购（Tesco）今天表示，由于COVID-19疫情引发杂货网购需求大增，特易购将开出1万6000个正职职缺，以应付需求。消息一出，为英国低迷的就业市场注入暖流。

英国最大零售商特易购在声明中还说，其中「绝大部分」职缺将由疫情期间聘雇的临时员工递补。这群人员当时获聘，是因为英国政府采取防疫封城措施，引发食材外送到府需求飙升。

特易购的英国与爱尔兰分部执行长塔利（Jason Tarry）说：「自从2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情爆发后，同仁协助促成我们网购业务量能大增一倍多，每周可安全供货给近150万名客户，并优先确保弱势客户获得所需食物。」

塔利还表示：「这些新的工作内容，将协助我们持续满足长期网购需求，并促使我们在全英国为1万6000人创造固定就业机会。」

受到疫情影响，数家英国大企业近几周合计已宣布裁员数千人，尤其在航空业与零售业。

英国政府在疫情期间补助约1000万名放无薪假的劳工8成薪水，但这项方案将于10月期满。（译者：陈家伦/核稿：张正芊）

© 2020 AFP