美反中言论趋缓 亚股随华尔街股市创新高收涨

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（法新社香港24日电） 亚洲股市今天在华府的反中国言论似乎转趋温和下，随着华尔街股市21日再创新高普遍收红，同时投资人把目光投向27日即将登场的央行首长会议，联准会主席鲍尔将在会中发表演说。

香港股市今天在腾讯涨势带动下走高，领涨亚洲股市。媒体披露，白宫将向美国企业保证，尽管华府在国内封杀腾讯的WeChat服务，美国企业仍可以和WeChat有生意往来。

媒体的报导有助带动以科技股为主的那斯达克指数21日再创新高，涵盖面广的标准普尔500指数也登新高。

北京当局上月通过实施港区国安法后，香港的命运引发外界关切，中国银监会承诺，将继续支持香港的金融中心地位，也激励投资人信心，推升港股恒生指数涨逾1%。

美国食品暨药物管理局（FDA）紧急批准2019冠状病毒疾病（COVID-19）痊愈患者的血浆作为治疗方法，也带动市场买盘。

AxiTrader亚太市场策略师殷尼斯（Stephen Innes）说：「虽不是全球引颈期盼的解方，仍有助于病患早日康复和自理。」

此外，市场投资人也将聚焦27日将举行的全球央行首长线上会议，美国联邦准备理事会主席鲍尔（Jerome Powel）将发表演说。

香港恒生指数今天收盘劲扬1.7%；上海综合股价指数收涨0.15%；日股日经指数收涨0.28%；韩股Kopsi指数收涨1.10%；台北股市收涨0.31%；新加坡股市收涨0.36%，澳洲股市收涨0.30%；纽西兰股市收涨0.72%。

© 2020 AFP