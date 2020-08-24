美国大选前关键时刻 川普心腹幕僚以家庭因素请辞

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（法新社华盛顿23日电） 美国总统川普（Donald Trump）的资深顾问康威（Kellyanne Conway）今天以家庭因素为由，宣布将于本月底离开白宫。康威捍卫川普政策不遗余力，对记者常不假以词色。

53岁的康威发表声明说：「我将在本月底离开白宫。」 康威是川普最忠心也最敢言的政策捍卫者。

康威的丈夫、保守派律师乔治．康威（George Conway）向来直言抨击川普，曾公开质疑川普在心智上是否适任总统。他也在推特（Twitter）上宣布，将退出在「林肯计画」（Lincoln Project）的角色。

康威的15岁女儿克劳第亚（Claudia）昨天也在推特上说，她母亲将在共和党大会上发言让她「非常痛苦」，并且誓言要因「童年以来长期的创伤和受虐」，和她母亲脱离法律关系。

康威旋即在24小时内于推特发表文章，文末说：「从现在开始，对我亲爱的孩子来说，会少点戏剧化事件、多点母爱。」

康威表示自己会在月底前离开白宫，她的丈夫也会做出一些改变。

她写道：「我们在很多事情上有歧见，但我们一致认为最重要的是－孩子。」（译者：陈怡君/核稿：刘淑琴）

© 2020 AFP