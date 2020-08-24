菲律宾防长指控中国捏造南海主权主张

广告 继续浏览后续

（法新社马尼拉24日电） 菲律宾国防部长罗伦沙纳昨天夜间对媒体表示，中国用来宣称拥有南海大部分区域主权的「九段线」主张，是凭空捏造；他并指控北京非法占据菲律宾海域领土。

菲律宾和中国正因南海的黄岩岛（Scarborough Shoal）主权问题再起争端。黄岩岛多年来是两国冲突引爆点之一，2012年双方在附近海域发生紧张对峙后，中国从菲律宾手中夺下黄岩岛实质控制权。

菲律宾20日指控中国海警5月在黄岩岛「非法没收」菲国渔民渔具，并因此向北京提出外交抗议。中国外交部21日则说，中国海警属「依法展开执法活动，无可厚非」。

黄岩岛附近是南海资源最丰富的渔场之一，这座岛礁位于菲律宾吕宋岛以西约240公里处，距离最近的中国陆地海南岛约650公里。

罗伦沙纳（Delfin Lorenzana）透过文字简讯告诉记者：「这个海域在我们的专属经济区（EEZ）内。他们（中国）所称在他们划定的『九段线』范围内享有历史主权，这只存在于他们的幻想。」

「我们的渔民是在我方的专属经济海域。我们的船只与飞机同样也是在我方区域内执行巡逻任务。」

罗伦沙纳还说：「是他们（中国）一直采取挑衅举动，非法占领我们专属经济区内的一些地点。因此他们无权声称执行他们的法律。」

北京对重要航道南海的几乎所有区域声索主权，并经常使用所谓「九段线」为其声称对南海拥有历史主权的说法辩护。但菲律宾、马来西亚、台湾、越南和汶莱都对中国说法提出质疑。（译者：侯姿莹/核稿：张正芊）

© 2020 AFP