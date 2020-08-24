马利军政府要求军事治国3年 同意释放总统

广告 继续浏览后续

（法新社巴马科23日电） 西非代表团消息人士今天表示，靠政变取得马利政权的军政府要求由军方主导的过渡性组织来治国3年，并同意释放遭罢黜的总统凯塔（Ibrahim Boubacar Keita）。

西非经济共同体（ECOWAS）代表团一名消息人士在马利首都巴马科（Bamako）向法新社表示：「军政府已经确认，要求3年过渡期来斟酌权衡国家的建立。这段过渡期将由一名军人领导的组织主导，此人也将会是国家元首。」

这名消息人士在匿名情况下表示，根据军政府的提议，「这个政府主要也将由军人组成」。

这名消息人士并说，军政府已经同意「释放总统凯塔」，且凯塔「将能返回他在巴马科的住家」。凯塔和其他政治领袖从18日政变起便遭到拘留至今。

消息人士还说，如果凯塔想出国接受治疗也不是问题；此外，和凯塔一同遭到拘留的总理席斯（Boubou Cisse）也将被移到巴马科一处安全住所安置。

军政府官员已向法新社证实上述安排。

马利境内伊斯兰主义暴力组织发动残暴的叛乱行动，加上经济崩盘，让大众对政府的不满日益升高，国内连月来抗议活动不断，要求凯塔下台，马利随后爆发军事政变。

政变行动在国际间受到谴责，不过数千名反对派支持者在巴马科街头庆祝总统遭罢黜。（译者：李佩珊/核稿：严思祺）

© 2020 AFP