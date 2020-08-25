全球增至将近2370万例确诊 逾81万人不治

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（法新社巴黎25日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间25日11时（台湾25日晚间7时），全球至少81万3733人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少2368万9860人染疫。

疫情从去年12月在中国爆发以来，迄今已蔓延全球196个国家及地区，至少1509万8600人目前被认为已经康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但上述数字恐怕只反映实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测有症状或严重病例。

全球24日通报新增4252人死亡及22万2172例确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为印度（848死）、巴西（565死）、美国（450死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计17万7284人病故、574万1088例确诊，至少202万774人已康复。

其他疫情重灾区还包括巴西（11万5309人丧生、362万2861人染疫）、墨西哥（6万800人丧生、56万3705人染疫）、印度（5万8390人丧生、316万7323人染疫）及英国（4万1433人丧生、32万6614人染疫）。

依照染疫死亡人数占人口比例，比利时是死亡率最高国家，每10万人就有86人染疫丧命，之后依序为秘鲁（84人）、西班牙（62人）、英国（61人）及义大利（59人）。

拉丁美洲和加勒比海地区累计26万1078死、678万2464例确诊；欧洲累计21万3414死、376万1932例确诊；美国和加拿大累计18万6398死、586万6206例确诊。

亚洲累计8万9480死、463万1874例确诊；中东地区累计3万4812死、142万3053例确诊；非洲累计2万7990死、119万6539例确诊；大洋洲累计561死、2万7800例确诊。

© 2020 AFP