印度雨季5层公寓倒塌 1死约200人失联

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（法新社印度马哈德24日电） 官员说，印度西部今晚有一栋5层楼公寓建筑倒塌，造成1人死亡且恐有数十人受困。数名官员说，估计的失踪人口介于51人到200人之间。

马哈德（Mahad）警方在声明中说，这栋倒塌的建筑内有47户公寓。马哈德位于马哈拉什特拉省（Maharashtra）孟买以南约120公里处。

目前还不清楚事故原因，但在印度6月到9月雨季期间，建筑物崩塌频频发生，在连日豪雨冲刷之下，老旧且摇晃的建筑开始东倒西歪。

印度国家灾害应变部队（National Disaster Response Force）发表声明说，3个带着特殊设备与嗅探犬的救援团队已经派驻现场。内政部长夏哈（Amit Shah）在推特上说，他「祈祷每个人都能安全归来」。

印度国家灾害应变部队发言人高帝（Sachidanand Gawde）告诉记者，紧急救援人员找到一名受困者的遗体，马哈德警方说，至少有70人据信受困在瓦砾堆下。

当地居民与警察在锡板、金属棍与其他残骸中搜寻生还者，同时有数辆救护车将患者载到附近医院。

马哈德国会议员戈加瓦来（Bharat Gogawale）告诉当地TV9 Marathi电视频道，初步估计显示「有200多人受困在内」。他说：「我们的主要目标是尽可能救出瓦砾堆下的受困者。」

马哈拉什特拉省灾害管理局（Disaster Management Unit）一名不具名的官员之后跟印度新闻信托社（Press Trust of India）说，有51人失踪。

当地警察贾塔普（Manik Motriam Jagtap）告诉TV9 Marathi，这栋建筑已有10年之久，是建在「不稳固」的地基上。贾塔普说：「这栋建筑像纸牌屋般倒塌，当时的状况真的很恐怖。」

© 2020 AFP