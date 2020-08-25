工会：美政府拿邮务当选举筹码

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（法新社日内瓦24日电） 代表全球数百万邮务工作者的国际性工会今天指控川普政府，把美国邮政服务当成选举「筹码」。

川普屡屡发动攻击，民主党人表示会危及11月大选的邮寄选票之后，美国各大邮政工会宣布明天将发起「拯救邮政局」（#SaveThePostOffice）行动，代表250多万邮务工作者的UNI全球工会（UNI Global Union）今天表示支持。

UNI全球工会秘书长霍夫曼（Christy Hoffman）发表声明指出：「美国邮务服务被一个在选前使尽全力，意图阻挡邮寄投票、破坏备受信任且不可或缺机构的政府挟持。」

她还说：「美国和全球的邮政服务是公共财，也是政府的重要职责，并非选举筹码。」

受到疫情影响，此次大选预计会有许多美国人采邮寄投票，但川普不同意对财务窘迫的美国邮政管理局（US Postal Service, USPS）拨出更多款项，尽管承认这笔钱有助处理选票。

民调落后民主党候选人拜登（Joe Biden）的川普，也多次毫无根据地把邮寄投票和选举舞弊连结在一起。

身为共和党募款人的德乔伊（Louis DeJoy）5月间获川普任命为美国邮政管理局局长，上任后主持拆除邮筒和邮件处理设备的工作，还删减了邮务员加班工资。

但邮政管理局上周表示，上述业务改变会推迟到11月3日大选之后才实施，但UNI全球工会表示，对于近来试图在疫情期间与选前削弱美国邮政管理局的行动感到担忧。

霍夫曼表示：「蓄意贬低邮局，就是破坏美国人的身体与财务健康，也是试图剥夺人们最基本的民主权利。」

© 2020 AFP