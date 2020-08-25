巴特勒肩伤热火照赢 季后赛首轮横扫溜马

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（法新社奥兰多24日电） 阵中球星巴特勒肩伤，热火靠着掌控制空权，99比87击败溜马，4比0闯进季后赛次轮。

美国职篮NBA东区第5种子迈阿密热火在季后赛首轮前3战拿下3连胜，以3比0领先第4种子印第安那溜马，但头号球星巴特勒（Jimmy Butler）有肩伤在身，成为热火这场比赛的利空消息。

热火已经「听牌」，但今天首节巴特勒右肩拉伤，只打6分钟，且1分未得，让球队21比22落后，热火在替补的欧里尼克（Kelly Olynyk）8投5中攻下11分带领下，以48比42打完2节后领先。

第2节完全没上场的巴特勒，在下半场回到场上，率领球队打出12比5小高潮，在他于第3节剩下7分51秒时2罚俱中后，热火60比47领先达13分，但之后热火陷入得分干旱期，被溜马趁机将比分拉近，但热火以4比0攻势收尾，前3节打完，仍以70比62领先溜马8分。

末节溜马几次把落后缩小，但热火都能及时踩住煞车，最终99比87获胜，在季后赛首轮「下克上」，4比0淘汰溜马，闯进季后赛第2轮。

热火在季后赛第2轮的对手，将是东区头号种子密尔瓦基公鹿与第8种子奥兰多魔术系列赛的胜方，目前公鹿是以3比1取得「听牌」优势。

热火今天在篮板数上以60比34大幅领先，尤其进攻篮板上有17比5的绝对优势，是赢球的一大关键。

热火德拉吉奇（Goran Dragic）攻下全队最高23分，替补的赫洛（Tyler Herro）贡献16分，阿德巴约（Bam Adebayo）有14分、19篮板的「双十」演出，另外还送出6次助攻。

溜马欧拉迪波（Victor Oladipo）斩获全场最高25分，特纳（Myles Turner）有22分、14篮板的「双十」表现，华伦（T.J. Warren）也攻下21分。

© 2020 AFP