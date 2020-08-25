开启人生新篇章 瑞典环保少女壮游一年重返校园

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（法新社瑞典斯德哥尔摩24日电） 瑞典环保斗士童贝里（Greta Thunberg）今天表示，她在休学一年发起对抗气候变迁的运动后，如今已返回校园。

17岁的童贝里在推特（Twitter）上传自己背着书包、双手倚在脚踏车上对镜头微笑的照片，留言写道：「我的『空档年』已经结束，重返校园的感觉很棒！」

不过，童贝里没有提及她未来将到哪座城市、哪间学校继续学业。

童贝里小学最后一年于2019年6月结束（瑞典小学义务教育9年，7-16岁），代表她到世界各地旅行时，是透过远距方式完成学业。

童贝里没有一心埋头钻研小学最后一年学业，而是搭乘船只横渡大西洋，盼用行动告诫飞机的碳排放量。

她原先最终站是前往智利首都圣地牙哥出席联合国气候变化纲要公约第25次缔约方会议（COP25），不料会议后来因当地爆发反政府抗议活动而改在西班牙马德里举行。童贝里不得不搭乘一对年轻澳洲情侣的双体船从美国返回欧洲。

童贝里还曾在纽约联合国气候行动峰会（United Nations Climate Action Summit）上，痛斥世界各国领袖作为。（实习编译：李昕颐/核稿：张晓雯）

© 2020 AFP