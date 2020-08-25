性别意识抬头 柏林影展将不再区分男女演员奖

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（法新社柏林24日电） 德国柏林影展主办单位今天宣布，未来表扬演员个人表现所颁发的「银熊奖」（Silver Bear）最佳演员奖项，将不再区分男演员和女演员，以消除性别阶级区隔。

柏林影展（Berlin Film Festival）主办单位表示，自明年起，每年演员奖项将只会颁发最佳主角奖和最佳配角奖。

这项决定的背景，是2017年好莱坞爆发严重性侵犯及性骚扰丑闻，不仅震撼电影界，随之掀起的「我也是」（MeToo）性别平权运动也扩散到全球各产业。

柏林影展执行总监瑞森比克（Mariette Rissenbeek）和艺术总监卡洛夏崔安（Carlo Chatrian）在声明中表示，终止颁发区分性别的奖项，代表「电影产业释出更具性别敏感意识的讯号」。

柏林影展和坎城影展（Cannes Film Festival）及威尼斯影展（Venice Film Festival）并列欧洲3大影展。目前其他两影展仍颁发区分性别的最佳演员奖项。

柏林影展主办单位今天还说，明年影展将从2月11日至21日以「实体」方式举行，并将采取措施「确保所有访客最大出席可能性」。至于影展架构、放映时间表和参展影片数量，将在未来几周公布。（实习编译：沈�s榕/核稿：张正芊）

© 2020 AFP