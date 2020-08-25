施洛德板凳杀出轰30分 季后赛首轮雷霆扳平火箭

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（法新社奥兰多24日电） 施洛德今天从板凳杀出，攻下个人季后赛最多的30分，率领雷霆克服一度落后15分的劣势，以117比114击败火箭，让两队在季后赛首轮2比2战成平手。

美国职篮NBA季后赛首轮，西区第5种子奥克拉荷马雷霆，在与第4种子休士顿火箭比完前3战，以1比2落后。

今天的第4战，雷霆打完首节落后2分，但在上半场结束时，以60比60和火箭战成平手，第3节火箭三分炮火齐发，一度落后15分的雷霆，趁火箭手感急冻之际，打出12比0反击，前3节打完仅以92比93落后火箭1分。

末节战况持续胶着，终场前1分34秒，保罗（Chris Paul）急停跳投命中，让雷霆109比108领先，比赛剩下55.7秒时，火箭哈登（James Harden）抓下篮板，但随后马上发生传球失误，贾里纳里（Danilo Gallinari）把球抄到后，施洛德（Dennis Schroder）突破挑篮得手，让雷霆111比108领先。

落后3分的火箭，此时抢投三分球，但仅哈登命中1球，只能不断利用犯规冻结时间，雷霆的保罗4罚全进、施洛德也2罚俱中，雷霆将领先拉开到6分，即便火箭的豪斯（Danuel House Jr.）临去秋波砍进一记压哨的三分球，雷霆最终仍以117比114，3分之差获胜，让两队在季后赛首轮以2比2平手。

施洛德今天成功扮演「板凳暴徒」角色，攻下全队最高30分，这是他个人在季后赛得分的新高，保罗有26分、6篮板、3助攻、3抄截的全能表现，亚历山大（Shai Gilgeous-Alexander）有18分、12篮板的「双十」成绩，亚当斯（Steven Adams）则是获得12分。

火箭今天在三分线外出手58次，创下NBA季后赛的纪录，其中命中了23球。哈登今天攻下全场最高32分，并传出全场最多15次助攻，还有4次抄截演出，高登（Eric Gordon）、豪斯分别挹注23分、21分，葛林（Jeff Green）贡献11分、11篮板的「双十」数据。

© 2020 AFP