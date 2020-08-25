树龄比加拿大立国还久 多伦多老橡树命运堪虞

广告 继续浏览后续

（法新社多伦多25日电） 在加拿大高耸大楼阴影之下，多伦多正想方设法保留一棵雄伟、有着数百年历史的老橡树，然而，救树计画却遭2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情打乱。

这棵24公尺高的红橡树（Northern Red Oak，北方红栎）是当地最古老的树木之一，估计有约300年历史，萌芽时法国探险家刚在安大略湖边不远处设立贸易站。

如今，这棵老树在北约克（North York）住宅区一间不起眼平房后院之中，所在街道蜿蜒曲折。

它偌大的树干圆周达5公尺，树梢拍打着这间1960年代房屋，夏天还能替整栋房屋遮荫。

然而，近几年来，新屋主担心无力负担维护大树的费用，且树根已经深入房屋地基。

邻居也担心，这棵高大耸立的老树会因强风受损，风暴一来有连根拔起的可能。

为了保护它，并让多伦多600万居民都可以欣赏这棵树，市议会2018年表决通过买下这块地、夷平房屋，改建为小型公共公园。

市府于去年与屋主达成地产出售协议，然而，交易还未尘埃落定。市府的购地所设条件为，费用一半要由私人捐赠来支付。

募款活动2019年12月起跑，目标要在2020年底募得43万加元（32.5万美元，约新台币956万元）。

募款活动初期进帐很让人鼓舞，但随着疫情爆发，款项也慢慢减少。截至今年7月中，约筹得12.5万加元，约是目标金额的30%。由于目标日期不得再延，若款项未达标，已募得的款项将用来在多伦多市植树，而老橡树命运则堪虞。

专家表示，妥善照顾外加条件适合，这棵树还可以存活200年。

© 2020 AFP