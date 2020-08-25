美警朝非裔背后开枪 NBA詹姆斯等球星气炸

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（法新社24日电） 美国警察朝非裔背后开多枪事件再度引发众怒，多位NBA球星詹姆斯（LeBron James）和密契尔（Donovan Mitchell）等人气得爆粗口。

网路影片显示，29岁非裔男子布雷克（Jacob Blake）昨天在威斯康辛州基诺沙市（Kenosha）走向他的车时，遭警察从背后近距离开多枪重伤，据报送医后情况稳定，他3个孩子当时就坐在车内目击一切。

美国职篮NBA球员群起谴责这起枪击事件。洛杉矶湖人球星詹姆斯（LeBron James）今天赛前在推特写道：「你们都在想为何我们要这样说警察吗？拜托谁来跟我解释一下这是搞什么鬼？又是另一个非裔男子被针对。这鸟事根本是不对的而且超可悲！为他、他家人和我们的人深感难过，我们要公道。」

犹他爵士球员密契尔（Donovan Mitchell）更以全部大写英文推文说：「这真是有病且确实是个问题，我们要公道！真是疯了，我根本无言，但这搞啥鬼！这是为何我们没有安全感！」

密尔瓦基公鹿的希尔（George Hill）表示：「这起事件令人作恶，很狠心。差点要夺走一条命，感谢上帝他还活着。我知道这些警察大概很苦恼他还活着，因为我知道他们肯定想杀了他。

© 2020 AFP