联合国：防疫封锁 降低IS团体攻击风险

广告 继续浏览后续

（法新社纽约联合国总部24日电） 联合国官员今天说，在许多国家，2019冠状病毒疾病（COVID-19）看来有降低伊斯兰国（IS）团体的攻击威胁，但在伊拉克和叙利亚，风险反而增大。

几年前占领了叙、伊两国大片土地的伊斯兰国，虽然目前已转为地下组织，但估计在两国中仍有1万名伊斯兰国战士。

然而，各国实施抗疫措施，已降低了伊斯兰国在其他各地发动袭击的能力。

联合国负责反恐事务的副秘书长伏朗柯夫（Vladimir Voronkov）表示：「防疫封锁令和限制措施，看来在许多国家已减低了恐攻风险。」

伏朗柯夫并未特别指明是哪些国家，但伊斯兰国过去声称，已对法国、菲律宾等许多国家发动了攻击。

伏朗柯夫说，疫情对伊斯兰国招募新血和筹措财源的冲击程度，目前并不清楚。但由于疫情导致有更多民众上网之际，伊斯兰国利用网路吸金的犯罪威胁已有增加情形。

他又说，诸如在叙、伊两国的冲突地带，伊斯兰国圣战分子有重组的证据出现。

伏朗柯夫也提供伊斯兰国分子在其他地方活动的新资料。他说，估计在西非有3500名伊斯兰国战士，正致力和当地圣战团体建立关系。

在利比亚，伊斯兰国圣战士只有数百名，但这团体仍是当地的威胁。

伏朗柯夫说，在阿富汗部分地区，伊斯兰国分子也有能力发动灾难式攻击，即便是他们一些领导人已被逮捕，也失去部分占领地。（译者：纪锦玲）

© 2020 AFP