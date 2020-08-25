血洗纽西兰清真寺 枪手受审面无表情

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（法新社基督城24日电） 纽西兰基督城去年3月发生震惊全球的清真寺屠杀案，51名穆斯林惨沦枪下亡魂，法院今天展开审讯。白人至上主义枪手塔伦面对受害者家属，聆听自己所犯恶行时，完全无动于衷。

检察官称澳洲籍29岁枪手塔伦（Brenton Tarrant）的犯行是经过精心策划，目的是要造成最大程度的伤亡。审讯内容显示，塔伦「原本还想枪杀更多人」。

基督城高等法院今天就该案展开为期4天的审讯，现场戒备森严，痛失至亲的受害者家属和幸存的伤者也出席审讯。

审讯内容显示，案发当天，全副武装的塔伦不分男女和孩童，大开杀戒，期间甚至将攻击过程在社群媒体上直播，无视受害者叫救命。塔伦驾车准备前往下一座清真寺大开杀戒时，车子还辗过一具遗体。

检察官霍斯（Barnaby Hawes）在法庭上表示，一名3岁孩童当时紧紧抱住父亲的腿，塔伦见状直接「精准地朝他开了两枪」。

塔伦被控犯下51宗谋杀罪、40宗谋杀未遂罪，以及一宗触犯打击恐怖主义法案（Terrorism Suppression Act）的罪名，他已悉数认罪。

律师预料塔伦将成为纽西兰立国以来，第一位被判无期徒刑并且终身不得假释的罪犯。

由于塔伦已决定放弃雇用代表律师，所以他将在庭上自行答辩。为避免让聆讯过程沦为塔伦宣传极右言论的工具，法院已下令新闻媒体不得进行即时报导，包括全面禁止直播任何声音或影像片段。

法官曼德尔（Cameron Mander）预料将于27日做出判决。

© 2020 AFP