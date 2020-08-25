贸易协议检讨 美中同意持续推动

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（法新社北京24日电） 美中最高贸易谈判官员今天视讯检讨双方今年1月所签署的第一阶段贸易协议，在时值两国于多个领域紧张升温之际，双方检讨贸易协议的对谈颇具意义。

美中今年1月签署第一阶段贸易协议，达成贸易战局部休兵。协议强制要求北京在两年内加购额外2000亿美元美国产品，品项从汽车、机械到农产不等。但随后爆发新冠疫情，让中国采购能否达标甚至协议本身都蒙上阴影。

中国商务部发布声明指出，中国国务院副总理刘鹤与美国贸易代表莱特海泽（Robert E. Lighthizer）、财政部长梅努钦（Steven Mnuchin）视讯会议，双方就加强两国宏观经济政策协调、中美第一阶段经贸协议落实等问题进行「具有建设性的对话」。

双方同意创造条件和氛围，继续推动中美第一阶段经贸协议落实。

贸易协议里有规定，每6个月需检讨落实情况。

这场视讯会议某种程度来讲相当重要，因为目前时值川普政府推动封杀TikTok、WeChat等中国App在美业务，引发TikTok今天对此状告美国政府反击。此外川普寻求连任面临硬仗，也让外界忧心第一阶段贸易协议乃至后续第二阶段贸易协议谈判的命运。

© 2020 AFP