错误引用血浆疗法治愈COVID-19数据 美FDA局长道歉

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（法新社华盛顿24日电） 美国食品暨药物管理局（FDA）局长哈恩（Stephen Hahn）今天为他错误援引血浆疗法治疗2019冠状病毒疾病（COVID-19）的关键数据而道歉。

美国食药局昨天发布紧急许可，允许使用从2019冠状病毒疾病痊愈患者的血浆来救治病患，因此能有更多人接受这项疗法。

美国总统川普（Donald Trump）宣称使用来自2019 冠状病毒疾病痊愈者的血浆，能降低35%死亡率，哈恩和其他卫生官员重复这项说法后，引发其他专家的批评。

哈恩昨天说：「这个意思就是，如果这个数据持续发展，也就是100名新型冠状病毒患者中，将有35人因血浆疗法而得救。」在此之前川普称这是个「惊人的数字」。

美国卫生部长艾萨（Alex Azar）补充说：「我们梦想着某项药物的发展能降低35%死亡率，这在治疗患者上是一大进步。」

这项降幅在对抗2019冠状病毒疾病一疫上，确实可能是逆转胜的关键－然而这个数据是错误的。

官员表示，这些结果来自梅约医院（Mayo Clinic）一项涵盖3万5000名患者的研究。

然而梅约医院这项研究的主持人莱特（Scott Wright）告诉法新社，这个数字不是来自他机构的研究－他认为这可能是食药局同时检视梅约医院和其他研究后的「综合分析」。

食药局发言人米勒（Emily Miller）稍后在推特（Twitter）发文说，35%指的是，在梅约医院接受高剂量抗体与低剂量抗体患者间的死亡率风险相对差异。

哈恩今天晚间在推特上说：「我因我昨晚关于恢复期血浆益处的发言而受到批评。」「批评所言甚是。我应该说清楚的是，这项数据显示的是降低相对风险而非绝对风险。 」

目前科学界社群对于血浆疗法是否应获紧急使用批准而意见分歧。

先前研究显示血浆疗法可能有帮助且安全，但仍缺乏最重要的临床试验；政治评论家则质疑美国食药局在这个时机点批准疗法，有挽救川普落后民调的意味。

© 2020 AFP