76人季后赛首轮被横扫 总教练被炒

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（法新社费城24日电） 美国职篮NBA费城76人在季后赛首轮被波士顿塞尔蒂克横扫，球队在今天做出决定，开除总教练布朗（Brett Brown）。

布朗（Brett Brown）掌费城76人兵符7季，战绩221胜344败虽不出色，但最近3年都率队打进季后赛。

76人阵中有恩比德（Joel Embiid）、西蒙斯（Ben Simmons）、哈里斯（Tobias Harris）等一票球星，上季在季后赛第2轮与多伦多暴龙打满7场才败阵，无缘问鼎东区王座。

上季结束后，76人再用大合约网罗霍福德（Al Horford）让阵容更完整，也使他们在本季被认为有拿下东区前4种子的实力且更上层楼，无奈事与愿违。

76人总经理布兰德（Elton Brand）说：「无论私人或专业上，我都十分尊敬布朗，我也很感激他为76人和费城所做的一切。他在这里做了很多的贡献，包括培养年轻潜力球员，并帮助我们连3年打进季后赛等。」

「但很不幸的是，我们今年（的成绩）距达成目标远不尽人意，而我认为最好有新的方向，对我们要重回争冠之路来说，这个季后至关重要。」

76人虽连3季打进季后赛，但都没能闯进分区决赛，今年西蒙斯在季后赛膝伤更是沈重一击。

布兰德表示，他们会即刻着手寻觅教头人选。

© 2020 AFP