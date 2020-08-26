与巴塞隆纳摩擦多时 欧冠惨败梅西决心离队

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（法新社马德里25日电） 今年以来，梅西与巴塞隆纳的摩擦日益增加，转队风声也未曾停歇，在欧冠遭拜仁慕尼黑8比2痛宰后，梅西在今天以传真告知，想离开待了16年的老东家。

巴塞隆纳多年的看板球星梅西，近期与球队嫌隙渐深，转队风声时有所闻，这次欧冠巴塞隆纳2比8遭拜仁慕尼黑血洗止步8强，更被认为是压跨梅西，让他决定出走的最后一根稻草。

梅西（Lionel Messi）13岁进入巴塞隆纳（Barcelona）青训体系，2004年开始代表巴塞隆纳出赛，至今攻进634球，传出285次助攻，是队史最佳纪录，这段期间他6次获得金球奖（Ballon d'Or）殊荣。

在梅西的带领下，巴塞隆纳10次拿下西班牙足球甲级联赛（LaLiga）冠军、6度获得国王杯（Copa del Rey）冠军、4次欧洲冠军联赛（Champions League）冠军，成为一代强权，但近期表现不尽理想，除让球迷伤心，也使梅西有「看不见未来」的感触。

今天梅西宣布要离开巴塞隆纳，在全球足坛投下一记震撼弹，但却不令人感到意外。因为球队内部的爆料，让媒体报导球队换帅风波、休息室纷扰时，一再将矛头对准梅西，早让他感到不满，加上战绩始终无法突破，因此传出他对球队阵容失望。

这次的欧冠8强赛，巴塞隆纳2比8惨败给拜仁慕尼黑（Bayern Munich），这是队史仅出现第6次的单场丢8球纪录，更是他们首度在欧冠出现这样难堪的窘境，让梅西难掩失落，也加速他做出离队的决定。

根据媒体披露，梅西的合约在2021年球季结束后到期，但今年6月10日前他有权跳脱合约，但他当时未行使权利，如今却突然抛出离队宣言，恐将面临7亿欧元（约新台币247.73亿元）的钜额费用，因此能否顺利离开巴塞隆纳，还有待他与球队谈判。

© 2020 AFP