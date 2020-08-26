争东地中海天然气爆龃龉 土国向希腊递橄榄枝

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（法新社伊斯坦堡25日电） 土耳其今天表示，已准备在不设先决条件的情况下，就东部地中海天然气争议与希腊会谈。这两个北大西洋公约组织盟邦近来因天然气问题龃龉渐深，甚至还各自军演互别苗头。

土耳其是在欧洲联盟（EU）27日、28日在德国柏林举行外交部长非正式会议前递出橄榄枝。希腊预料会在外长会议上对欧盟施压，要求对其历史性的区域对手实施严厉制裁。

但欧盟国家不愿激怒土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan），德国外交部长马斯（Heiko Maas）在雅典与安卡拉之间穿梭，试图缓和双方烟硝，让谈判重回正轨。

其中攸关利害关系的，就是确保欧洲取得新近开发的天然气蕴藏，以及北约（NATO）与整个动荡区域的安全稳定。这个地区包括战乱频仍的利比亚和埃及在内。

希腊与土耳其官员反应冷淡，没给马斯太多承诺，仍继续隔空互杠。

土耳其外交部长卡夫索格鲁（Mevlut Cavusoglu）在安卡拉和马斯会谈后表示：「我们支持公平分享（天然气）的谈判，但没人应该设下先决条件。」

「希腊如果设下先决条件，就不可能谈。」

希腊外长邓迪亚斯（Nikos Dendias）则在与马斯会面后表示，雅典「准备好对话，但对话不可能在（土耳其的）威胁下进行」。

马斯完成棘手的任务后，坦承这场争端已进入「非常关键的」阶段；但「没人想用军国主义的方式解决」，「双方都愿意对话」。（译者：郑诗韵/核稿：张晓雯）

© 2020 AFP