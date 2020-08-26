冠状病毒肆虐全球逾2395万例确诊 超过82万人不治

广告 继续浏览后续

（法新社巴黎26日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间26日11时（台湾26日晚间7时），全球至少82万180人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少2395万580人染疫。

疫情从去年12月在中国爆发以来，迄今已蔓延全球196个国家及地区，至少1534万900人目前被认为已经康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但上述数字恐怕只反映实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测有症状或严重病例。

全球25日通报新增6169人死亡及24万9893例确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为巴西（1271死）、美国（1132死）、印度（1059死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计17万8524人病故、577万9395例确诊，至少205万3699人已康复。

其他疫情重灾区还包括巴西（11万6580人丧生、366万9995人染疫）、墨西哥（6万1450人丧生、56万8621人染疫）、印度（5万9449人丧生、323万4474人染疫）及英国（4万1449人丧生、32万7798人染疫）。

依照染疫死亡人数占人口比例，比利时是死亡率最高国家，每10万人就有85人染疫丧命，之后依序为秘鲁（85人）、西班牙（62人）、英国（61人）及义大利（59人）。

拉丁美洲和加勒比海地区累计26万4009死、687万822例确诊；欧洲累计21万3747死、379万4310例确诊；美国和加拿大累计18万7650死、590万5364例确诊。

亚洲累计9万835死、471万3006例确诊；中东地区累计3万5078死、143万4459例确诊；非洲累计2万8274死、120万4600例确诊；大洋洲累计587死、2万8026例确诊。

© 2020 AFP