多空交杂 亚股多收跌

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（法新社香港26日电） 亚洲股市今天在市场消息面多空交杂下，跌多涨少。

美国重要的消费者信心数据大幅下滑，科技股股价不动如山，此外美中贸易疑虑缓解也对股市带来支撑，华尔街股市连续第3天创新高纪录。

迹象虽显示美国疫情趋缓，但其他国家仍在和新一波疫情奋战，西班牙动员军队协助遏止疫情蔓延。韩国大首尔地区学校和幼儿园再度停课。

观察家警告，今年冬天可能会看到更多感染病例，人们恐被迫待在家里。

香港股市今天近乎持平作收，市场对2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情冲击的疑虑，抵销对疫苗研发进展的乐观心理，同时投资人也静待美国联邦准备理事会（Fed）主席27日发表的演说。

港股恒生指数收盘微涨5.57点，或0.02%，来到25491.79点。

上海综合股价指数收挫43.84点，或1.30%，来到3329.74点。深圳综合股价指数收跌42.85点，或 1.88% ，来到2237.89点。

日股日经指数收跌0.03%，首尔股市Kospi指数收涨0.11%，澳洲雪梨股市收跌0.73%。新加坡股市收跌0.66%。纽西兰股市收涨0.32%。

© 2020 AFP