巴塞隆纳内部消息 梅西已要求终止合约

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（法新社马德里25日电） 巴塞隆纳（Barcelona）内部的消息来源今天透露，梅西（Lionel Messi）已向球队表达，在球季灾难式的结束后，想「单方面」终止合约的意思。

代表梅西这名阿根廷球星的律师发送传真给巴塞隆纳，在传真中，他们宣布梅西希望利用（逃脱）条款终止合约，这在整个足球世界引起强力震荡。

巴塞隆纳尚未对此做出正式回应，但据了解，梅西的合约中，使用（逃脱）条款的期限在6月到期，因此他仍有合约在身，直到2021年球季结束为止。

西班牙体育日报「马卡报」（Marca）的报导中说：「原则上，（逃脱）条款已经在6月10日到期，但这个球季因为2019冠状病毒疾病（COVID-19）让梅西有机会以此要求巴塞隆纳现在还他自由之身。」

这是梅西为离队展开谈判的第一步，因为若（逃脱）条款已经过期却想终止合约的话，需支付7亿欧元（约新台币247.73亿元）。

梅西13岁时就在巴塞隆纳的青训系统，2004年以17岁之龄正式为球队效力。

6度获得金球奖（Ballon d'Or）的梅西，生涯攻进队史最高纪录的634球，并率队4度在欧洲冠军联赛（Champions League）夺冠。

© 2020 AFP