疫情延烧 缅甸若开邦扩大封锁影响百万人

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（法新社仰光26日电） 随着2019冠状病毒疾病（COVID-19）确诊病例数逐步攀升，缅甸今天将饱受冲突肆虐的若开邦（Rakhine State）防疫封锁范围扩大到另外4个城镇，总共限制大约100万人的行动。

缅甸今天通报新增确诊病例后，境内染疫总数来到574例，大部分确诊病例都集中在若开邦。

若开邦是缅甸最贫穷的邦之一，医疗设备简陋，一些偏远地区的民众缺乏受教育机会。

若开邦首府实兑（Sittwe）从上周末实施防疫封锁措施和宵禁后，禁令今天扩大到若开邦的皎漂镇（Kyaukphyu）、安镇（Ann）、汤固普镇（Taungup）、唐威镇（Thandwe）4个城镇。

国营报纸「缅甸环球新光报」（Global New Light of Myanmar）发布的禁令指出：「来自上述4个城镇的人…只能待在家中。」还说只有获得许可的车辆才能提供运输服务。

但例外情况包括公务员和工厂工人，以及每户家庭只能有一名成员可以外出采购民生必需品。

疫情骤升之际，缅甸正准备进行选举，各界忧心11月8日国会选举投票日期可能受到影响。

若开邦长期以来都是种族和宗教冲突的爆发点。

根据2014年人口普查资料，若开邦首府实兑有超过31万8000名若开人，今天被下令实施防疫封锁的4个城镇约有56万人，其中大部分都是若开人。（译者：林沂锋/核稿：陈彦钧）

© 2020 AFP