纽约州等3州告川普政府 控干扰邮政服务影响美大选

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（法新社纽约25日电） 美国纽约州、新泽西州与夏威夷州，以及纽约市和旧金山市今天联手提告，指控川普政府涉嫌干扰邮政服务，以图「破坏11月总统大选」。

川普支持者、美国邮政管理局（USPS）局长德乔伊（Louis DeJoy）虽在国会中否认企图阻碍邮件运送，纽约州检察长詹姆士（Letitia James）今天仍宣布采取法律行动，在华府法庭提交文件。

受2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情冲击，预计美国今年的总统大选将有大量选民采邮寄投票，但总统川普拒绝拨款给财务窘迫的美国邮政管理局，尽管他明知资金有助于处理选票。

法新社报导，詹姆士在声明中说，「美国邮政管理局处理邮件速度变慢只是压制选民的伎俩」，称川普的行动是在「夺权」。

她说：「这些专制行为不只危及美国民主与投票的基本权利，也直接影响全美各地人民的健康与财务状况。」

邮政服务长久以来被视为美国民主基石，近来却因联邦资金衍生出诸多冲突，且愈演愈烈。

疫情影响下，美国多州都已宣布各项步骤来增加民众邮寄投票的机会。但川普反对增加邮寄选票，称可能会引发舞弊。

德乔伊上周虽赶在大选前倒数2个多月宣布暂缓邮政改革，并向国会作证说无意破坏大选，更称这类控「很无耻」。

然而，他主持了拆除邮筒和邮件处理设备的工作，同时缩减邮务员加班工资。

美国联邦众议院上周通过法案，向美国邮政管理局提供250亿美元的资金；但法案预计将无法在共和党把持的联邦参议院过关，参院多数党领袖麦康奈（Mitch McConnell）称这项法案是「党派噱头」。（译者：张晓雯/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP