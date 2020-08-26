美总统大选计票恐延迟 希拉蕊呼吁拜登要挺住

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（法新社华盛顿25日电） 今年美国总统大选计票作业可能拖长又出现拉锯战，在2016年输给川普的希拉蕊．柯林顿今天说，这次代表民主党出征的拜登千万不能提前认输，应等到所有选票都开出，确定局势。

希拉蕊（Hillary Clinton）说，今年邮寄投票势将达到前所未见的数量，各投开票所计票作业可能因此拉长，这意味拜登（Joe Biden）若见到初步计票落后对手，必须要挺住。

在2016年总统大选，希拉蕊虽在普选票大胜川普近300万票，但却输在各州累积的选举人票数上。她说，今年大选共和党人不见得想等待迟来的邮寄选票都开出，而是希望透过大选当天选民亲自投票来取得心中盼望的结果。

希拉蕊示警之前，民主与共和两党都警告，本届总统大选结果可能无法在11月3日当天晚上揭晓。

希拉蕊呼吁民主党人士启动「大规模司法行动」，说：「我们必须要有自己的团队，以对抗川普与共和党人在投票所外面所设下的胁迫力。」

一般预料美国选民会因为2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情关系，大量采取邮寄投票；但川普反对挹注经费给现金短缺的美国邮政管理局（US Postal Service），承认这笔钱有助处理选票。

法新社报导，川普在没有证据情况下，一再提及邮寄投票将造成选举舞弊。事实上，邮寄投票在美国一些地区相当普遍，也没发生过重大舞弊事件，连川普本人也用过邮寄投票。

民主党阵营指控川普不拨款给美国邮政管理局，是趁疫情推升邮寄选票数量之际，蓄意破坏邮局处理邮件的能力。

川普也一再拒绝明说自己会接受选举结果。民调显示，无论是普选票还是选举人票，目前川普支持率均落后拜登。（译者：纪锦玲）

© 2020 AFP