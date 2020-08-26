莫瑞轰42分逆转爵士 季后赛金块2比3落后

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（法新社奥兰多25日电） 金块今天在背水一战，靠莫瑞轰下42分带领，以117比107逆转击败爵士，目前在季后赛首轮，仍以2比3落后。

美国职篮NBA西区季后赛，第3种子丹佛金块在对第6种子犹他爵士系列赛夺得开门红后，竟连吞3场败仗，让今天的第5战有非赢不可的压力。

这场背水一战，金块在约基奇（Nikola Jokic）包括三分球5投全进，8次出手全部命中，单节轰下21分的带领下，在首节33比32领先，但次节爵士在替补的克拉克森（Jordan Clarkson）单节砍进11分带领下，打出31比21攻势，让金块半场打完反陷入54比63的9分落后。

下半场比赛，金块在莫瑞（Jamal Murray）单节灌进17分的情况下，前3节打完比数为82比86，将落后缩小到4分，末节莫瑞持续狂飙，单节再拿16分，率队打出35比21攻势翻转战局，最终117比107逆转取胜，在系列赛追成2比3。

金块今天4人得分破十，莫瑞轰下全场最高42分，约基奇贡献31分，波特（Michael Porter Jr.）、葛兰特（Jerami Grant）分别获得15分、13分。

爵士这场比赛多点开花，先发5人得分都达两位数，以密契尔（Donovan Mitchell）的30分最高，戈贝尔（Rudy Gobert）也有11分、12篮板的「双十」演出，替补的克拉克森则进帐17分。

© 2020 AFP