传湖人快艇投票结束NBA赛季 抗议非裔遭员警枪击

广告 继续浏览后续

（法新社奥兰多27日电） 多家媒体今天报导，美国职篮NBA球星詹姆斯（LeBron James）效力的洛杉矶湖人以及洛杉矶快艇今天投票放弃NBA赛季，以抗议最新一起美国警察枪击非裔男子事件。

非裔男子布雷克（Jacob Blake）23日在威斯康辛州遭警察从背后开了7枪，体育电视频道ESPN、运动员（The Athletic）与雅虎体育（Yahoo Sports）报导，湖人与快艇都呼吁取消2019-2020赛季。

密尔瓦基公鹿今天稍早抵制对阵奥兰多魔术的首轮季后赛比赛后，在佛罗里达州奥兰多参加NBA季后赛的所有球队召开紧急会议。

公鹿抵制球赛后，NBA取消今天的3场季后赛比赛，明天的比赛现在看来也无法顺利举行。

NBA今天召开紧急会议后，2019-2020赛季将如何继续，或者西区两大龙头湖人与快艇在表态结束赛季后，是否还在留在季后赛中，目前都还不清楚。

布雷克当时是在走向载着3个孩子的车子时，遭警察从背后开了7枪。湖人当家球星詹姆斯稍早愤怒地在推特写道：「我们要求改变，受够了。」

NBA已安排明天举行特别董事会会议，讨论解决球员关切的问题。

© 2020 AFP