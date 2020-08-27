打破青铜天花板 纽约中央公园首设女权先驱雕塑

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（法新社纽约26日电） 在白人男性占据的都市景色中，这一步虽小，却弥足珍贵：纽约中央公园今天为致敬「真实世界女性」的雕塑揭幕，雕塑呈现的3名女性有2名白人1名非裔，共同点？都是女权先驱。

在中央公园（Central Park）长达167年的历史中，已有约30座雕塑于此驻足，但过去的塑像都是白人男性，女性则只有「爱丽丝梦游仙境」（Alice in Wonderland）主角、以及「罗密欧与茱丽叶」（Romeo and Juliet）中的茱丽叶（Juliet）这种虚构人物，才能进驻占地340公顷的中央公园。

但今天，诚如前国务卿希拉蕊（Hillary Clinton）在线上举办的雕塑揭幕仪式所言，这块「青铜天花板」终于打破。

曾为女权与非裔权利奔走的楚斯（Sojourner Truth）、安东尼（Susan B. Anthony）、史丹顿（Elizabeth Cady Stanton）现在都化为塑像，聚在小桌子前，似乎热烈地讨论着什么。雕塑作者柏格曼（Meredith Bergmann）注解是这样下的：她们「不是在作梦，而是在工作」（not dreaming but working）。

1星期前，恰好是赋予女性投票权的美国宪法第19修正案批准100周年。

上述3位女性都没能活着见证第19修正案通过的那一天，但若没有她们的努力，我们可能永远都看不到那天的到来。

这座雕塑座落在中央公园最知名的「文学大道」（Literary Walk）旁，距离英国大文豪莎士比亚（Shakespeare）、苏格兰诗人彭斯（Robert Burns），以及身兼作家、政治人物和历史学家的史考特（Sir Walter Scott）塑像不远。

为争取女性历史角色而战的非营利组织「女性塑像」（Monumental Women）负责人艾拉姆（Pam Elam）表示，这是长达7年努力的结晶。

「我们的所求，莫过于女性和有色人种的贡献获得彰显…获得公平且完整的历史性纪录。胜利之前，我们不会停止奋战。」

这座雕塑的落成之路一点也称不上平顺，恰恰反映出美国历史关于女性和非裔待遇的辩论有多激烈。

原先的计画是仅呈现安东尼与史丹顿塑像，但由于这两人都是白人，随即遭人批评非裔的历史角色遭到漠视，因此后来才有楚斯塑像的加入。

楚斯是知名的废奴主义者，曾发表赫赫有名的演说「难道我不是女人」（Ain't I a Woman）。

不只在中央公园，纽约各地都很少看到女性雕塑，市府官员已经决定未来将设立更多雕塑向女性致敬。

© 2020 AFP