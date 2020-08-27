秘鲁招募6000人 志愿参与中国疫苗临床试验

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（法新社秘鲁首都利马26日电） 饱受新型冠状病毒疫情之苦的南美国家秘鲁，今天开始受理志愿者登记参与中国的疫苗临床试验。

艾瑞迪亚大学（Cayetano Heredia）与圣玛科斯大学（San Marcos）透过专门网站，预计招募6000名志愿受试者；受试者年龄必须介于18到75岁，且没有感染过新型冠状病毒。两间大学各招揽3000人。

要在秘鲁进行临床试验的疫苗是由中国医药集团（Sinopharm）所研发，采注射方式。

据参与临床试验的秘鲁研究人员透露，试验时会分别以武汉病毒株与北京病毒株制成的疫苗，另还有安慰剂，随机为志愿受测者施打。

圣玛科斯大学校长凯切（Orestes Cachay）告诉当地电视台：「来自中国的一支技术团队、共38人将在几天内抵达，执行计画的实作面。」

这项临床试验计画预计要执行到12月。

秘鲁总统毕斯卡拉（Martin Vizcarra）上周宣布，该国会参与中、英、美、德等国所研发的疫苗临床试验。人口3300万的秘鲁目前染疫病故人数为拉美第3高，每百万人843.5人病故的死亡率则高居拉美之首。

秘鲁目前有超过2.8万人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），国内目前累计确诊超过60万例。

© 2020 AFP