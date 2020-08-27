美中紧张加剧 亚洲股市涨跌互见

广告 继续浏览后续

（法新社香港27日电） 北京对南海发射飞弹，且美国制裁24家与南海有关的中国企业，再度引发地缘政治忧虑。在美国联邦准备理事会（Fed）主席鲍尔即将发表重要政策演说前，亚股今天涨跌互见。

法新社报导，亚洲2019冠状病毒疾病（COVID-19）新增病例攀升，致使投资人持观望态度。美股标普500指数和那斯达克指数连续第4天收盘创新高，但不足以激励亚股大涨。

亚洲市场情绪目前比本周早些时更加悲观。彭博报导，一架美国U-2高空侦察机25日飞越中国解放军黄海演习禁航区后，中国26日向南海发射4枚弹道飞弹，为解放军演习的一部分。

美中虽陷当前紧张情势，但目前勉强同意继续双方贸易谈判，市场下个焦点将是鲍尔（Jerome Powell）27日在全球央行线上会议的演说，预计他将概述联准会货币政策计画。

东京股市日经225指数下跌0.4%，收23208.86点；香港恒生指数下滑0.8%，收25281.15点；上海证券交易所综合指数上涨0.6%，收3350.11点。

首尔股市下跌逾1%，台北、新加坡及马尼拉股市也收跌，但雅加达股市上扬0.6%，曼谷股市上扬0.3%，雪梨股市小涨0.2%，孟买股市微升0.1%。

© 2020 AFP