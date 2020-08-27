美唯一原民死囚伏法 纳瓦荷族抗议自治权受侵犯

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（法新社华盛顿26日电） 美国联邦目前唯一的原住民死刑犯伏法；死囚所属的纳瓦荷族自治区（Navajo Nation）称死刑判决侵犯了他们的自治权。

狱方宣布，38岁的密契尔（Lezmond Mitchell）晚间在印第安纳州特雷霍特区（Terre Haute）联邦监狱中，以毒液注射受刑伏法。19年前密契尔因杀害一名年轻女孩和她的祖母遭定罪。

密契尔的律师表示，联邦政府「长久以来对原住民司法不公，又添一桩」。

美国境内多数刑案都在各州法院审判，其中有些刑案获授权适用死刑判决。联邦法院可受理和审理最重大刑案或在州府管辖以外地区所犯下的刑案，诸如特定情况下在原住民保留区的犯案。

而联邦法院鲜少判决死刑，甚至更少处决死囚。自1988年至今年7月，只有3名联邦死囚伏法。

在美国总统川普执政下，联邦政府时隔16年恢复执行死刑，于7月3名死囚伏法，另一名死囚尼尔森（Keith Nelson）预定本月28日行刑。

纳瓦荷自治区官员援引1994年「美国原住民部落主权法」（law governing Native American tribal sovereignty）指出，密契尔一案，由于犯案现场在亚利桑纳州纳瓦荷自治区，被害人与密契尔本人都是原住民，当局理应获得自治区的同意才能执行死刑。

纳瓦荷族拒绝让原住民被判死刑，受害人家属早前也要求将密契尔判处无期徒刑。（译者：纪锦玲）

© 2020 AFP