韩国记者确诊 国会议事堂关闭多位议员自主隔离

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（法新社首尔27日电） 韩国近来疫情复燃，一名摄影记者昨天采访执政党共同民主党在国会举行的会议后确诊感染2019冠状病毒疾病（COVID-19），国会议事堂今天关闭，多位国会议员也自主隔离。

韩国疾病管理本部通报，截至今天零时，韩国新增441起2019冠状病毒疾病确诊病例，是自3月初韩国爆发第一波大规模疫情以来，单日新增病例最多的一次。新增案例主要集中于首都圈。

在首都圈疫情升温之际，一名摄影记者采访在国会举行的活动后得知周末曾见面的一名亲戚确诊，他随后也接受筛检，结果确诊感染。

这名记者昨天上午采访了在国会召开的共同民主党最高委员会会议。共同民主党代表李海瓒和院内代表金太年等执政党高层都出席会议。

这名记者确诊后，当局昨晚召开会议讨论如何因应，决定从今天起暂停所有国会活动，国会议事堂及国会议员办公大楼也都关闭。另有超过10名的共同民主党高层决定接受检测，并进行自主隔离；反对党也取消原定的会议。

这名记者在26日的活动上接触了约50人，其中32人是国会议员及政党官员。

自疫情爆发以来，这是韩国国会第2次关闭。2月时，在一名活动与会人士确诊后，国会也曾一度关闭。

韩国已连续14天单日新增确诊人数达3位数，全国累计确诊病例为1万8706例，313人病故。

© 2020 AFP